Казань, Татария, , 07:49 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 74-летием Победы над фашистскими захватчиками, отметив, что события трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из памяти, сколько бы не прошло лет, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минниханов отметил, что «священная война с «коричневой чумой» мобилизовала на смертельный бой с ненавистным врагом всю нашу огромную державу» и пронеслась по стране разрушительным смерчем, уничтожив в свыше 26 миллионов человек, сметя на своём пути тысячи городов, десятки тысяч сёл и деревень.

«Повсеместно — на полях сражений, в голодном кольце ленинградской блокады, в глубоком тылу — у круглосуточно работающих станков, на колхозных нивах и в конструкторских бюро советские люди самоотверженно сражались за свободу Родины, приближая долгожданный День Победы», — отметил он, добавив, что память о великих героях, ушедших на фронт из республики, никогда не померкнет.

Рустам Минниханов процитировал в своём поздравлении слова татарского поэта Мусы Джалиля из нацистского плена: «Умирая, не умрёт герой — мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах!«

"Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших и воздаём должные почести ныне здравствующим героям — фронтовикам и труженикам тыла. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики! Долгих вам лет жизни!, — добавил глава республики. — Пусть больше никогда на нашу землю не опускается страшная тень войны, а глаза наших жён и матерей не наполняются слезами скорби и отчаянья! Пусть над нашей любимой Отчизной всегда развевается завещанное героями победное знамя! Мира вам, счастья, добра и благополучия! С Днём Великой Победы!»

Напомним, из Татарии на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли свыше 700 тыс. жителей, а вернулась лишь половина. Военные предприятия региона поставляли на фронт свою продукцию — каждый шестой самолёт был собран здесь, а пороховой завод дал фронту свыше 100 тыс. тонн пороха, и ещё более 600 наименований военной продукции поставляли предприятия региона.

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