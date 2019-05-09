В Пензе праздник начнётся с молебна и шествия «Бессмертного полка»

Пенза, , 07:30 — REGNUM В Пензе праздничные мероприятия в честь Дня Победы начнутся с молебна в часовне Архангела Михаила и формирования колонны «Бессмертного полка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Пензе основные концертно-театрализованные события пройдут в парках и скверах — запланированы события в детском парке, в парке культуры и отдыха «Комсомольский», сквере «Журавли», центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского. У монумента Воинской и трудовой славы состоится памятный митинг, а во второй половине дня — концертная программа, на Юбилейная площади пройдёт открытый городской фестиваль гармонистов «Песни Победы» с участием заслуженного артиста России Валерия Семина. С 18:50 до 19:00 на площадках города будет объявлена «Минута молчания».

Отметим, что 8 мая в Пензе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. В празднике приняли участие ветераны: участник битвы под Смоленском, воевавший в составе Калининского и Западного фронтов Федор Павлович Степанов; начальник медицинского обеспечения 24-й артиллерийской дивизии прорыва 4-го Украинского фронта, участвовавший в боях за освобождение стран Европы Михаил Юрьевич Шкроб; старшая медсестра 37-й запасной стрелковой дивизии Надежда Лобанова; участник Сталинградской и Курской битв, участник боевых действий за освобождение Прибалтики Владимир Керханаджев.

«Сколько бы ни прошло лет, день великой Победы, великой гордости страны за своих сынов и дочерей будет «праздником со слезами на глазах», который объединяет всех нас. В этой сплоченности, когда по улицам идёт многомиллионный «Бессмертный полк», — сила и достоинство нашего народа», — сказал в своём выступлении губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что более 200 тыс. уроженцев области сложили голову по имя Победы, на заводах женщины и подростки собирали легендарные «Катюши», «а в сёлах делали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить фронт продовольствием». Он отметил, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю и стереть из нее подвиг нашего народа.

«Но мы, россияне, не потерпим вмешательства в наше прошлое, настоящее и будущее. Сегодня Россия под руководством президента укрепляет свою оборонную мощь. Мы никому не позволим себя завоевать!», — приводятся слова Ивана Белозерцева.

На празднике пензенским поисковикам были вручены награды министерства обороны Российской Федерации — знаки «За отличие в поисковом движении». В рамках «Вахты Памяти» в Орловской области они подняли останки 36 бойцов, 28 имён удалось установить, двое оказались пензенцами. Все — бойцы 137 стрелковой дивизии 78 стрелкового полка. Напомним, данное воинское соединение освобождало деревню Дурнево 7 февраля 1943 года.