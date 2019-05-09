Парад Победы прошёл в Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 07:40 — REGNUM Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 9 мая в столице Бурятии. Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ прошли 1600 человек, из которых 1200 военнослужащих.

В составе механизированной колонны проехали несколько десятков единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, ствольная буксируемая артиллерия, зенитные системы, а также пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Также в состав колонны вошли ретро автомобили времен Великой Отечественной войны.

В своём выступлении глава республики Алексей Цыденов назвал День Победы священным праздником для каждого жителя России, символом героизма, единства и несгибаемой стойкости народа.

«Мы помним о каждом, кто отдал свою жизнь за Победу. Из Бурятии на фронт ушли 120 тысяч воинов — каждый третий не вернулся», — заявил он.

Большой вклад в победу, по словам главы, внесли труженики тыла и дети войны.

«На своих плечах они вынесли всю тяжесть труда по обеспечению фронта — от продовольствия и медикаментов, до вагонов и самолетов. Трудовой подвиг будет увековечен на площади Славы в Улан-Удэ», — отметил глава, напомнив также о боевом братстве с Монголией.

Напомним, в этом году в соседней стране будут проходить торжества по случаю 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В них примет участие и Республика Бурятия.