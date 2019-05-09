Повреждения дороги от тяжёлой военной техники устранят после Дня Победы

Нижний Новгород, , 07:29 — REGNUM Повреждение дорожного полотна в Нижнем Новгороде, которое, по словам горожан, было нанесено военной техникой в дни репетиций парада, будет устранено после праздников, если соответствующее решение примет комиссия. Официальная информация об этом появилась в ответ на фотографии в соцсетях, где горожане пожаловались на то, что после репетиции остались вмятины на покрытии, передаёт ИА REGNUM.

В соцсетях после репетиции Парада Победы в Нижнем Новгороде появились фотографии и жалобы, что тяжёлая техника, прошедшая по улицам к площади Минина и Пожарского, повредила асфальтное покрытие.

В ответ на это в комментариях порталу «Нижний Новгород. Онлайн» в департаменте дорожного хозяйства Нижнего Новгорода отметили, что после парада 9 мая комиссия выявит степень повреждений и, если будет необходимо, будет проведён ремонт в рамках содержания дорожной сети.

Замгубернатора Андрей Бетин в ответ на сообщения в соцсетях, комментируя данный вопрос изданию, уточнил, что информация о разрушении покрытия «несколько преувеличена», добавив, что тяжелая гусеничная техника, что была задействована в репетиции, была в специальных асфальтоходных «башмаках», минимизирующих ущерб дорожному покрытию.

Горожане с заявлением, что спустя пару часов на полотне не осталось и следа прохождения техники, не согласились. Спор решит комиссия, но уже после Дня Победы.

Напомним, торжественный военный парад начнётся в столице региона в 10:00 по местному времени. Ожидается также уникальное авиашоу с участием истребителя.

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