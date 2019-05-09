Ульяновск, Ульяновская область, , 06:55 — REGNUM

В Ульяновской области масштабные мероприятия в рамках Дня Победы пройдут в Ульяновске. В городе запланированы концерты, памятные митинги, выступления местных коллективов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Праздничные мероприятия начнутся на площади 30-летия Победы с митинга-реквиема «Утро мира», здесь же во второй половине дня запланирована программа «Слава и доблесть России!» государственного духового оркестра «Держава». В 16:00 объявят «минуту памяти», затем солисты Ленинского мемориала исполнят песни военного времени.

Одно из масштабных мероприятий — «Бессмертный полк». Шествие пройдёт по улице Спасской, бульвару Пластова и улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где участников ожидает специальная праздничная программа. В этом году в Ульяновске впервые во время движения колонны устроят акцию «Песни Бессмертного полка». Председатель регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Дмитрий Травкин ранее отмечал, что в последние годы колонна пополняется портретами тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма, блокадников, детей войны — тех, «на чью судьбу выпала тяжёлая военная доля». По его словам, акция «Песни Бессмертного полка» «создаст особую атмосферу, объединит людей, которые идут в колоннах»: по замыслу организаторов, многотысячная колонна людей будет запевать известные песни военных лет. Для этого раздадут тексты, а внутри колонны распределят «группы запевал»: в репертуаре —песни «Священная война», «Землянка», «Катюша», «День Победы».

Напомним, в прошлом году «Бессмертный полк» собрал в Ульяновске 35 тыс. человек. Аналогичные шествия прошли во всех муниципалитетах области. Всего участниками всероссийской акции стали более 100 тыс. жителей региона.

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На Соборной площади для ветеранов, тружеников тыла, «детей войны», жителей и гостей Ульяновской области будет организован Парад Победы. Дневная программа на Соборной площади начнётся в полдень с выступления участников инициированного губернатором Сергеем Морозовым проекта «Пост №1»: «Мы — наследники Великой Победы!».

На площади Ленина состоится интеллектуальная игра по событиям Великой Отечественной войны «Никто не забыт и ничто не забыто», пройдёт турнир по лазертагу «Реальный бой». В сквере Н.М. Карамзина будут звучать стихотворения о войне, а также запланирован флешмоб «Давай споём, товарищ мой». На улице Гончарова представят интерактивные площадки регионального фестиваля «Молодое поколение — Великой Победе!», на эспланаде площади Ленина будет работать выставка военной техники.

Вечером на Соборной площади стартует гала-концерт коллективов «Мы разные — в этом наше богатство. Мы вместе — в этом наша сила», выступит государственный ансамбль песни и танца «Волга». Вечернюю программу завершит концерт «И снова май!» московской вокальной группы «Ассорти». В 22:00 праздничный фейерверк будет организован на Соборной площади и площади 50-летия Победы.

Также 9 мая жители и гости областной столицы на открытой площадке Дворца творчества детей и молодёжи смогут познакомиться с экспозициями, посвящёнными Великой Отечественной войне и участвовавшим в ней ульяновцам. Планируется, что в выставке примут участие 20 музеев, комнат боевой славы школ, гимназий, центров детского творчества области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая ульяновцев приглашают прокатиться на «поющих» трамваях. Творческие коллективы, в состав которых войдут около 30 человек, будут перемещаться по трамвайным маршрутам и поздравлять пассажиров с праздником Победы: прочитают стихи о войне, споют известные песни военных лет.