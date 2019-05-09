Екатеринбург, Свердловская область, , 06:54 — REGNUM

В Екатеринбурге 9 мая запланировано множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа торжеств опубликована на официальном портале администрации города.

На Широкореченском мемориале в 8:00 по местному времени началась традиционная акция «Память». В 10:00 на Химмаше и Уралмаше начнутся торжественные митинги. В это же время на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона, а с 11:00 до 12:30 здесь же будет проходить акция «Бессмертный полк».

До 20:00 на площади 1905 года будет проходить акция «Вспомним всех поимённо». Тем временем в парке имени Маяковского с 11:30 до 13:00 запланирована встреча ветеранов у памятника разведчикам-мотоциклистам (историческая реконструкция). На улице Пушкина в 11:30 начнётся выставка ретро-автомобилей и военной техники, а с 12:30 до 19:00 здесь будет проходить концертная программа «Споёмте. друзья».

Несколько праздничных мероприятий пройдёт в Историческом сквере: акция «Вальс Победы», концертная программа «Мы внуки твои, Победа!», серия открытых лекций на тему «Свердловск в годы Великой Отечественной войны» и иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны». С 19:30 до 22:00 здесь будет идти гала-концерт, в котором примут участие Олег Газманов, Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Трофимов и группа «Крёстный папа».

В 22:30 начнётся салют и праздничный фейерверк.