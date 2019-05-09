На Урале перезахоронили останки советского лётчика, погибшего в 1942 году

Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:14 — REGNUM В Нижнем Тагиле 8 мая торжественно перезахоронили советского лётчика Дмитрия Деткова, который погиб 29 августа 1942 года. Церемония состоялась на аллее Героев возле городского мемориала воинской славы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

В момент захоронения родственникам Героя передали его личные вещи, добавили в мэрии.

Дмитрий Николаевич Детков был пилотом штурмовика «Ил-2». Фашисты сбили его самолёт 29 августа 1942 года на территории Краснодарского края.

В апреле 2018-го останки Героя нашли поисковики отряда «Кубанский плацдарм».