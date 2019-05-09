В Иркутске Дню Победы посвятят музыкальный фейерверк

Иркутск, , 05:38 — REGNUM Сегодня, 9 мая, в Иркутске в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный музыкальный фейерверк. Мероприятие начнётся в 22 часа по местному времени, информирует пресс-служба губернатора Приангарья.

«Традиционно фейерверк будет производиться с баржи в акватории реки Ангара у памятника основателям Иркутска на Нижней Набережной. На специально созданное к этому мероприятию звуковое оформление будет наложено пиротехническое действие. Звуковое и музыкальное сопровождение — это песни о войне и выступления Юрия Левитана о ключевых моментах Великой Отечественной войны. Звук будет транслироваться как со стационарных точек в месте проведения фейерверка», — пояснили в региональном правительстве.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, обращаясь к жителям региона по случаю 9 мая, отметил:

«День Победы — самый дорогой и значимый, трогательный и торжественный праздник в истории нашего народа и страны. Бесценный вклад в разгром фашистской Германии внесли жителей Иркутской области. В годы Великой Отечественной войны погибло более 100 тысяч сибиряков. Память сибиряков увековечена на мемориалах «Синявинские высоты» и «Невский пятачок» в Ленинградской области. Ежегодно в Приангарье в «Бессмертном полку» участвуют около 145 тысяч человек. С Днем Победы!».

Напомним, День Победы — священный праздник, символ воинской славы, мужества, героизма и доблести всего народа.