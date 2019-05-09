Челябинск, Челябинская область, , 05:31 — REGNUM

В Челябинске медики призывают жителей региона предпринять меры осторожности во время празднования Дня Победы. Синоптики прогнозируют 9 мая аномальную для этого периода весны жару, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столбик термометра может подняться до +25 градусов. Медики советуют гражданам надеть на себя и детей головные уборы и взять с собой воду для питья.

На массовых мероприятиях по случаю Дня Победы будут дежурить бригады скорой помощи. В случае ухудшения состояния участникам торжеств советуют обращаться к медикам.

Отметим, 9 мая в Челябинске пройдут парад и шествие «Бессмертного полка». Также запланированы и другие праздничные мероприятия.