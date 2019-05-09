День Победы: для доставки нижегородцев после салюта запущены 19 маршрутов

Нижний Новгород, , 05:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде для доставки зрителей с площадок празднования 74-летия Победы после праздничного салюта, который намечен на 22:00, будет организован транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С площади Свободы будут работать шесть автобусных маршрутов: А-40, который пройдёт «площадь Горького — проспект Ленина — Южное шоссе — микрорайон Юг», А-52 (площадь Сенная — улица Родионова — микрорайон Верхние Печеры), А-61 (улица Ванеева — улица Бринского — микрорайон Верхние Печеры), А-62 (улица Ванеева — улица Бекетова, Анкудиновское шоссе, Дубенки, а/в «Щербинки»), А-64 (микрорайон Молитовский — улица Дьяконова — микрорайон Соцгород-2), А-68 (площадь Горького — проспект Гагарина — «Метро Пролетарская» — улица Лескова — улица Космическая).

Также с площади будут ходить троллейбусы: №9 (улица Ванеева — улица Рокоссовского — Кузнечиха-2), №13 (улица Ванеева — улица Бекетова — проспект Гагарина — Щербинки-2), №17 (улица Ванеева — улица Васюнина — Кузнечиха-2) и №31 (улица Горького — площадь Лядова — проспект Гагарина — Щербинки-2).

От Чёрного пруда можно будет добраться на трамваем трёх маршрутов: №1 (улица Ильинская — площадь Комсомольская — улица Октябрьской Революции — Московский вокзал), №2 (Городское кольцо — в обе стороны), №21 (улица Ильинская — площадь Комсомольская — микрорайон Молитовский — Парк «Дубки»).

С площади Маркина будут ходить сразу шесть автобусов: А-3 (Московское шоссе — проспект Героев — улица Чаадаева — улица Культуры — Красное Сормово), А-41 (улица Акимова — улица Карла Маркса — микрорайон Седьмое небо), А-45 (Московское шоссе — улица Рябцева — улица Чаадаева — улица Светлоярская — 7 микрорайон — ЗКПД-4), А-48 (Московское шоссе — пос. Сортировочный), А-90 (Сормовское шоссе — Центр Сормова — Починки — 7 микрорайон — ЗКПД-4) и А-95 (улица Акимова — улица Куйбышева — улица Коминтерна — Центр Сормова).

Напомним, военный парад начнётся в Нижнем Новгороде в 10:00, его продолжит «Бессмертный полк». Ожидается уникальное авиашоу, салют и концертная программа. Уличная акция «Наследники Великой Победы» пройдёт у Нижегородского государственного академического театра кукол. Здесь из граммофона 1937 года будут звучать песни военных лет и сводки с фронта голосом Юрия Левитана, за годы Великой Отечественной войны передавшего 2 тыс. сводок и свыше 100 экстренных сообщений с фронта, а также именно он объявил вести о долгожданной Победе. Возле театра также будут работать военно-полевая кухня, продукты которой будут подвозить на трофейном немецком мотоцикле. Волонтеры и сотрудники Технического музея будут одеты в форму Красной Армии 40-х годов.

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