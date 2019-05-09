Авиашоу, шествие и салют с концертом: День Победы в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 04:42 — REGNUM В Нижнем Новгороде праздновать 74-летие Победы 9 мая 2019 года начнут в 10:00 по местному времени, открыв праздник военным парадом и шествием «Бессмертного полка», в котором год назад приняло участие около 30 тыс. нижегородцев. Уникальное авиашоу также станет частью программы сегодняшнего дня, передаёт ИА REGNUM.

Выступление истребителя МИГ-29 завода «Сокол» начнётся на площади Минина и Пожарского в 11:35. По словам губернатора Глеба Никитина, это шоу уникально, а репетиция уже произвела сильное впечатление.

«День Победы — главный праздник для нашей страны, и в Нижнем Новгороде мы постарались сделать 9 мая максимально насыщенным и интересным. К параду на площади Минина и Пожарского в этом году добавится уникальное авиашоу в исполнении самолета МИГ-29. Репетиция уже произвела очень сильное впечатление. Уверен, что в сам праздник эмоции будут еще ярче!» — сказал губернатор.

В шествии «Бессмертного полка», которое проводится в столице региона с 2013 года, планирует принять участие и Глеб Никитин. Колонны начнут ход от Верхне-Волжской набережной через площадь Минина и Зеленский съезд, а также Нижне-Волжскую набережную в Парк Победы.

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С 13:00 до 13:45 пройдёт фестиваль детского творчества «Спасибо деду за Победу», сразу после которого состоится концерт песен композитора-нижегородца Бориса Мокроусова. Его продолжит танцевальное шоу от победителей конкурса «Нижегородская мозаика», а в 15:30 эстафету подхватят коллективы Российского союза ветеранов Афганистана. Предполагается участие Валерия Ольховского, ансамбля «Беловежская пуща», группы «Солдаты фортуны», Олега Шатохина и группы «Батальонная разведка».

В народном концерте «Военные песни у кремля» можно принять участие все желающим в 17:15, после чего пройдёт первый в городе вокальный флэш-моб — массовое исполнение песни «День Победы!».

К Всероссийской минуте молчания Нижний Новгород присоединится в 18:45, а в 19:10 начнётся большой концерт «Песни войны и Победы». Завершится праздник масштабным салютом в 22:00. Нижегородцев после него по домам развезут автобусы.

Центральным местом празднования станет площадь Минина и Пожарского, но и на других площадках города ожидаются праздничные мероприятия.

Детские коллективы с 14:00 до 18:00 будут выступать в нижегородском кремле, здесь же будут представлены уникальные этнографические материалы, а всех желающих угостят солдатской кашей.

В это же время праздник будут отмечать и на Театральной площади, где запланированы мастер-классы и выступления творческих коллективов. А с 10:00 на на площадке перед Театром кукол на улице Большая Покровская стартует программа военно-патриотического клуба «Партизанъ».

С 11:00 и до 17:00 на Нижегородской ярмарке в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» будут проходить исторические квесты, выставка ретро-автомобилей, конкурс детских рисунков и конкурс чтецов.

Мультимедийную выставку «Письма с фронта» можно будет посетить с 12:00 до 16:00 в усадьбе Рукавишниковых, после чего там же состоится литературно-музыкальный вечер «Строки, опалённые войной…».