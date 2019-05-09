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Пусть курят и пьют. Норвежцев не будут агитировать за здоровый образ жизни

Общество

Новый глава минздрава Норвегии отказалась от роли духовного наставника

Осло, 9 мая 2019, 02:36 — REGNUM  Норвежцам нужно разрешить пить, курить и есть мясо, сколько они хотят, заявила новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью NRK.

«Я имею в виду, что людям нужно разрешать курить, пить и есть столько красного мяса, сколько они хотят», — казала Листхёуг.

По словам министра, люди и так понимают, что полезно, а что вредно. При этом минздрав готов информировать соотечественников о последствиях вредных привычек.

Напомним, Листхёуг возглавила норвежский минздрав 3 мая 2019 г.

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Борьба с курением
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