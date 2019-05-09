Центр Москвы перекроют для движения военной техники

Москва, , 01:02 — REGNUM В Москве 9 мая с 5:30 будут перекрыты центральная и северо-западная части города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«С 5:30 утра центр и северо-запад перекроют для участников и техники парада Победы. Чуть позже закроют Петровку и бульвары. Днем на Ленинградском проспекте и Тверской улице построение и шествие «Бессмертного полка», — говорится в сообщении.

С 5:30 будут перекрыты Тверская улица, часть Моховой улицы, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлёвская, Гончарная, Котельническая, Устьинская набережные, улицы на острове Балчуг и мосты возле Кремля.

С 10:00 недоступны для движения Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский, Страстной, Тверской бульвары, ул. Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, а также Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, ул. Пятницкая, Большая Ордынка, Петровка, Мнёвники и Нижние Мнёвники.