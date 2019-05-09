Актив «Бессмертного полка» обратился к Лукашенко

Минск, , 00:56 — REGNUM Георгиевская и красная ленты вполне могут стать официальными праздничными символами Дня Победы в Белоруссии, а позорные запреты и ограничения хранителей памяти о Великой Отечественной войне должны быть отменены. Об этом говорится в опубликованном на сайте «Русская весна» обращении представителей белорусского гражданского общества к Александру Лукашенко, другим чиновникам и общественности в связи с проведением в Минске акции «Бессмертный полк» 9 мая.

«Из новостей известно, что в городе-герое Минске государственные власти разрешили акцию «Бессмертный полк», однако сократили формат шествия (по сообщению заявителей акции, сбор всех желающих принять в ней участие установлен Мингорисполкомом в 10−00 возле Дома-музея I-го съезда РСДРП по ул. Коммунистической, г. Минск), — сказано в обращении. — Также стало известно, что местные власти запретили её проведение в Витебске».

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Представители белорусского гражданского общества выразили сожаление в связи с тем, что «сохраняется неясность с проведением шествий «Бессмертного полка» в других городах Белоруссии. Вместо праздничного настроения следим за волокитой и с тревогой готовимся к запретам. Но верим в благоразумие чиновников и в то, что всё пройдёт хорошо».

Авторы обращения выступили с просьбами и предложениями:

1. В связи с нездоровой активностью националистических кругов ко Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и акции «Бессмертный полк» просим принять все необходимые меры по пресечению возможных провокаций со стороны националистов и оппозиции, а именно пронос или демонстрацию бело-красно-белого флага полицаев их современными последователями.

Вместе с этим просим рассмотреть возможность к 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне на законодательном уровне приравнять бело-красно-белый флаг идеологических последователей полицаев к запрещенной неонацистской символике в любых его проявлениях.

2. Просим навсегда снять позорящие Белоруссию перед всем миром запреты, препятствия и волокиту, а также постыдные денежные поборы, связанные с организацией и проведением акций и шествий «Бессмертного полка» в рамках общенародного празднования Дня Победы, вместе с этим в будущем оказывать организаторам этого народного движения полную поддержку и содействие.

3. Просим взять в качестве одной из основ создаваемой национальной идеи и, исходя из неё, государственной идеологии, увековечивание памяти о Великой Отечественной войне и наших героических предках-победителях в этой и других войнах в виде акции «Бессмертный полк».

4. Просим не противопоставлять государственную акцию «Беларусь помнит» рожденному в народе гражданско-патриотическому движению «Бессмертный полк».

5. Просим Красную и Георгиевскую (Гвардейскую) ленты принять в качестве официальных государственных символов на праздничных мероприятиях 9 мая в честь Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

6. Власти города-героя Минска и ответственные службы с целью недопущения возможности повторения давки людей (то есть «второй Немиги») для возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы просим исключить подход людей через подземный переход и обеспечить его по наземной части.

7. Просим создать межведомственную группу для проработки предложений, изложенных в «Открытом обращении ветерана труда и войны Перевощикова В.И. к Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г., к комсомольцам ОО «БРСМ» и к молодёжи нашего Отечества, приуроченном к празднованию 9 мая Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне».

Обращение подписали: Артём Агафонов — директор частного просветительского учреждения по вопросам истории «Согласие-Медиа»; Владимир Рыженков — председатель информационно-просветительского учреждения «Наша история»; Владимир Шеин — член Совета ветеранов Академии МВД Белоруссии; Валерий Перевощиков — ветеран труда и войны, руководитель ВПК «Патриот» им. Героя Советского Союза П. Г. Колесникова; Кирилл Забавский — белорусский поэт и общественный деятель.

Отметим, что упомянутый в обращении «Белорусский республиканский союз молодёжи», созданный властями в поддержку Александра Лукашенко, никакого отношения к Комсомолу не имеет.

Также отметим, что авторы обращения представляют одну из групп активистов «Бессмертного полка». При этом, помимо разных групп активистов, в двухмиллионном Минске на шествие «Бессмертного полка» собирается несколько тысяч участников, не подчиняющихся какому-либо координирующему центру.