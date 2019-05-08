Власти Португалии арестовали полицейских за нападение на мигрантов

Лиссабон, , 22:55 — REGNUM Власти Португалии арестовали четверых полицейских за нападение на мигрантов, 8 мая передает агентство Associated Press.

Сообщается, что арестованные принадлежат к одному из подразделений национальной гвардии Португалии (Guarda Nacional Civil), и подозреваются в избиении мигрантов из Непала.

По официальной информации, в 2018 году в Португалии было зафиксировано 860 жалоб на неправомерные действия сотрудников полиции — максимальное количество за семь лет.

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