Активисты Putin Team накануне Дня Победы устроили праздник для ветеранов

Волгоград, , 21:10 — REGNUM В среду, 8 мая, в городе Калач-на-Дону Волгоградской области состоялся праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны, Ветеранов труда и Детей Сталинграда. Обед был организован местными активистами общественного движения Putin Team.

Город был выбран не случайно — это Город воинской славы. 26 августа 1942 года Калач-на-Дону захватила 6-я армия вермахта. 23 ноября, после сложнейших боёв, город был освобождён, и в этот же день в Калачёвском районе замкнулось кольцо вокруг 6-й армии немецко-фашистских захватчиков. Эти события сыграли большую роль в Сталинградской битве.

Накануне Дня Победы в калачёвском кафе «Сказка» собрались более 100 ветеранов. На встрече царила очень трогательная атмосфера: пожилые люди общались, делились воспоминаниями, слушали концерт, пели песни военного времени под баян и гитару. Активисты Putin Team были рады организовать праздник для героев войны, подаривших нам мирное небо, и надеются, что встреча запомнится её участникам надолго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Putin Team (Команда Путина) — неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать её сильнее. Присоединиться к движению может каждый.

О своём вступлении в движение сообщили певец Николай Басков; актёры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков; певицы Полина Гагарина, Зара; спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие.