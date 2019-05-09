Шествие семейной памяти: «Обвенчались на фронте в последние дни войны»

Москва, , 12:32 — REGNUM Война затронула каждую российскую семью, и потому 9 Мая навсегда останется священным праздником в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил российский актёр театра и кино Вячеслав Манучаров.

«Для каждого россиянина это святой праздник, потому что нету в нашей стране семьи, которую бы не затронула эта война. В частности, моя семья, к сожалению, потеряла огромное число родственников. У моей мамы погибло двое братьев, у бабушки четыре брата на войне», — заявил Манучаров.

Актёр рассказал о том, как война отразилась на судьбе его родственников, с портретами которых он принимает участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая.

«Со стороны отца у меня уникальная история. Когда нельзя было на всю страну говорить о своих религиозных взглядах, прабабка, когда дед уходил на войну, зашила ему в форму икону серебряную Спаса Нерукотворного. Зашила ликом к телу, оборотной стороной наружу. В эту икону попала пуля. Дома она до сих пор лежит с отверстием от пули», — отметил он.

«По материнской линии тоже история невероятная: мои бабушка с дедушкой познакомились до войны в 1930-х годах. Не поженились, но жили вместе. Началась война, и они решили, что если вернутся живыми, то женятся, обручаются. Что вы думаете? Они дошли вдвоём до Берлина, случайно там оказался священник, который их обвенчал буквально на фронте в последние дни войны», — добавил Манучаров.