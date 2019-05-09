«Бессмертный полк»: старшина Назаров первым ворвался во вражеский окоп

Екатеринбург, , 05:12 — REGNUM Назаров Семён Иванович — прадед корреспондента Уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени в 1942 году и Орденом Великой Отечественной войны I степени в честь 40-летия Победы в 1985 году. Коммунист.

Родился в орловском селе Красная Рыбница 6 июня 1919 года — всего через 19 месяцев после Великой Октябрьской революции. В 15 лет вступил в комсомол. После школы закончил Железнодорожное училище в Орле. В 1939 году был призван в армию, и уже в 1940 году стал командиром отделения стройбата 1-й Краснознамённой армии.

Начало войны Семён Назаров встретил в городе Ворошилове. В феврале 1942 года он стал командиром взвода стрелкового батальона 106-й отдельной стрелковой бригады. Бригаде противостояла 2-я танковая армия немцев, расположенную на правом фланге группы «Центр». В этих сражениях Назаров и его товарищи получили боевое крещение. Нацисты нападали по четыре-семь раз в день, а наши бойцы держали оборону. Бригада потеряла до половины личного состава, но стояла намертво, не давая фашистскому зверю прорваться на шоссе Болхов-Белев.

Ещё тогда Семён Назаров проявлял себя не только как отважный боец, но и настоящий коммунист. В мае 1942 года он становится замполитруком — уже во втором отдельном стрелковом батальоне бригады.

В июле 1942 года всю бригаду отправляют на Воронежский фронт — там проходили наступательные операции советских войск. 106-я бригада становится активным участником сражений.

9 августа 1942 года нацисты закрепились в деревне Ивановка в 60 км от Воронежа и пытались прорвать оборону стрелкового батальона. Назаров, на тот момент — старшина роты батальона — первым открыл по противнику огонь, уничтожая фашистов. 10 августа при наступлении на высоту у деревни Ивановка он первым ворвался во вражеский окоп. При себе у него были гранаты, которыми он подорвал 15 фрицев. Всего в тех боях Семён Назаров уничтожил до 25 фашистских солдат и офицеров. За этот подвиг 2 января 1943 года он был награждён Орденом Великой Отечественной II степени.

По страшной иронии судьбы, на следующий день после награждения Назарова тяжело ранят в бою с фрицами. Но он остаётся жив. Бойца отправляют на лечение в город Серов Свердловской области. В госпитале он пробудет 4 месяца.

После перенесённой травмы Семён Назаров отправляется в село Оконешниково, где работает на благо местного колхоза. Позже судьба связывает его с коммунистической партией. В 1945 году Назаров становится членом ВКП (б), позже — инструктором орготдела в райкоме партии. К 1960-му году он возглавляет партийную организацию колхоза, а через несколько лет уезжает на целину, где участвует в работе Карагандинского металлургического комбината до самой пенсии.

В год 40-летия Победы, в 1985 году Назарова награждают Орденом Великой Отечественной войны I степени. Но началось «лихое время»…

Семён Назаров не принимал десталинизацию и поношение советской истории. «Мы воевали с лозунгом «За Родину, за Сталина!»» — говорил он. Назаров верил в партию, и очень тяжело переживал «Перестройку», развал Советского Союза и лихие девяностые.

Всю жизнь Семён Назаров придерживался твёрдых партийных принципов. На работе и в семье знали, что он ни единой спички с производства не унёс. Назаров был убеждённым патриотом, но не горлопаном — человеком. Семён Иванович был молчаливым. И о войне говорить не любил…