«Спасибо деду за Победу»: чего ещё не хватает празднику 9 Мая?

Москва, , 12:25 — REGNUM Праздничные мероприятия на День Победы должны поощрять граждан рассказывать о подвигах своих предков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов.

«Наклейки на автомобилях. Часто видим: спасибо деду за Победу. Прекрасно, всё хорошо. Но какой дед-то? Почему дед безымянный? Почему не прикрепите фотографию своего деда изнутри своего салона? Никуда она не денется, ничего с ней не будет. Прикрепите: Кузьмин Николай Петрович, спасибо деду за Победу. Если представить картину: 9 Мая, автомобилей у нас тысячи и там постоянно были бы видны конкретные лица, было бы совсем другое дело», — заявил Иванов.

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» также призвал граждан России указывать дополнительную информацию на портретах.

«Колонна идёт «Бессмертного полка», впереди лица, а сзади ничего нет. Почему бы на обратной стороне не указывать дополнительную информацию об этом человеке? Семейную фотографию или ещё что-то. Люди, которые 2−3 часа стоят в колонне, знакомятся, и могли бы узнавать, кто где воевал», — добавил он.