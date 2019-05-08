Врио губернатора Мурманской области призвал журналистов не мучить людей

Мурманск, , 20:25 — REGNUM Врио губернатора Андрей Чибис попросил журналистов не охотиться на пострадавших в шереметьевской трагедии. Обращение к СМИ он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Сегодня некоторые СМИ цинично и бездушно атаковали пострадавших в авиакатастрофе и их родственников, требуя подробностей. Я бы не писал об этом, если бы людей, которые переживают страшнейшие минуты в своей жизни, не довели сегодня до нервного срыва, — написал Андрей Чибис. — Сегодня ко мне за защитой обращались мои коллеги, наши земляки — и просили остановить атаки, люди не могут по сто раз объяснять, почему они не хотят идти на эфиры и рассказывать детали трагедии. Я очень прошу — прекратите охотиться на пострадавших (которых вы почему-то называете «свидетелями» — они не свидетели, они ПОСТРАДАВШИЕ в катастрофе, это люди, мимо которых вплотную прошла смерть, это люди, ущерб здоровью которых еще невозможно оценить, но их жизни точно не будут прежними), родственников погибших и их коллег. Мурманск скорбит, сегодня у нас — третий день траура. Люди продолжают нести цветы к памятнику, который стал стихийным монументом. У каждого из нас — своя работа. Но нет такой работы — мучить людей. Пожалуйста, имейте уважение к чужому горю. И сердце».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» при посадке загорелся самолёт. В пожаре погиб 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области. 37 человек смогли спастись.