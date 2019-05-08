В работе онлайн-сервиса ВТБ произошёл сбой

Москва, , 20:20 — REGNUM В работе мобильного приложения банка ВТБ днём 8 мая произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Жалобы от пользователей начали поступать около 12:00 мск. Более половины сообщивших о проблеме (52%) заявляют о невозможности авторизоваться в системе, у многих также наблюдаются проблемы с денежными переводами.

В кол-центре банка подтвердили, что вход в «ВТБ-онлайн» временно ограничен «по техническим причинам». В банке заверили, что системы вновь будут доступны в штатном режиме в ближайшее время.