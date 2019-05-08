День Победы в Киргизии: «Самопожертвование и бессмертие»

Бишкек, , 19:57 — REGNUM «Разные страницы истории вызывают разные чувства. Например, меня всегда поражало число жертв, особенно в первые годы войны. Деморализация армии огромной страны в 1941 году и небывалый подъем после», — заявил киргизский правозащитник, координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов ИА REGNUM.

: Что для вас 9 мая — лично ваш праздник, праздник вашей семьи или просто выходной день?

— Я никогда не ходил на парады или другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Но и обычным этот день никогда не был: военные фильмы, фронтовая музыка отовсюду, воспоминания ветеранов и выживших жертв Холокоста — все это накладывает свой опечаток на душевное состояние 9 мая и накануне.

В такие дни думаешь о цене мира, о том, кто есть человек, как низко он может пасть, но и как высоко подняться в своем самопожертвовании. Вот такой день размышлений и памяти.

Еще я вспоминаю своего дядю, который потерял в бою ногу. Он не любил, кстати, кичиться своими медалями.

: Какие чувства у тебя вызывают события той войны?

— Разные страницы истории вызывают разные чувства.

Например, меня всегда поражало число жертв, особенно в первые годы войны. Деморализация армии огромной страны в 1941 году и небывалый подъем после.

Это Победа не была победой вождей, но многонационального народа, который в первое время шел на врага голыми руками. А власти из-за своей недальновидности сделали все, чтобы СССР не был готов к войне. Чего стоят те же массовые репрессии высшего военного командования в конце 30-х годов прошлого столетия.

Злобу вызывает гнусное предательство, которое совершила советская власть в отношении бывших военнопленных. Значительная их часть отправилась после освобождение в ГУЛАГ. Это тоже история, которую нельзя забывать.

Безмерное уважение всегда связано с освобождением лагеря смерти Освенцим. Самый известный в мире символ Холокоста пал в 1945 году благодаря советскому солдату, а оставшиеся в живых узники получили шанс на жизнь.

: Почему, как ты считаешь, некоторые выступают против того, чтобы праздновать или особо выделять День Победы?

— День Победы политизирован. Одни используют этот праздник для укрепления своей поддержки, оправдания своего правления и имперских амбиций. Другие, как реакция на это, отрицают не только конкретных политиков, но и победу, и победителей.

Лично я не согласен ни с теми, ни с другими. Надеюсь, однажды не будет ни плясок, ни глумления, но будет память потомков.