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Пострадавший по делу Кокорина и Мамаева доволен приговором

Общество

Футболисты получили реальные сроки

Пострадавший по делу Кокорина и Мамаева доволен приговором
Hermann
Юстиция

Москва, 8 мая 2019, 19:38 — REGNUM  Чиновник министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак, который является потерпевшим по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, заявил, что он доволен приговором суда. Об этом сообщила журналистам его представитель Наталья Шатихина.

«Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения», — сказала Шатихина.

Она подчеркнула, что наказание футболистам не является излишне строгим, так как к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом сроков в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания. Также у них появится право на условно-досрочное освобождение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о нападении футболиста Кокорина, его брата Кирилла, футболиста Мамаева и Александра Протасовицкого на водителя ведущей Первого канала — Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина.

Кокорин был приговорён к одному году и шести месяцам тюрьмы, Мамаев — к одному году и пяти месяцам.

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