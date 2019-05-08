«Диктант Победы» впервые прошел в Узбекистане

Ташкент, , 18:26 — REGNUM Историческая акция «Диктант Победы» впервые состоялся в Узбекистане; десятки граждан республики смогли проверить свои знания о Второй мировой войне, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте.

«В мероприятии участвовали семьями, которые приезжали не только из Ташкента, но и из регионов Узбекистана, тем самым подчеркивая важность передачи памяти о великих событиях из поколения в поколение», говорится в сообщении.

«Диктант» состоял из 20 вопросов, разработанных Российским историческим обществом и Российским гуманитарным государственным университетом. Одной из особенностей заданий является их разноплановость, что способствовало дополнительному интересу со стороны участников.

Организаторами проекта выступили политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Россотрудничество.

По результатам проведения диктанта и подсчетам набранного количества баллов будут определены победители, а их результаты и имена будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф 12 июня.

По завершении конкурсной части программы участники перешли в конференц-зал РЦНК, где был организован кинопоказ в рамках молодежного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино» и вручены сертификаты участников акции.

«Прошедшие мероприятия вызвали широкий общественный резонанс, подчеркнув важность сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны», говорится в сообщении