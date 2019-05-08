В Петербурге предлагают лишать здания статуса памятника без экспертизы

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) предлагает упростить процедуру исключения исторических зданий из перечня объектов культурного наследия. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия» уже проходят антикоррупционную экспертизу, передает корреспондент ИА REGNUM.

КГИОП считает необходимым убрать обязательство о проведении государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) перед тем, как исключать здание из списка культурного наследия.

Кроме того, чиновники Смольного предлагают убрать из закона пункт, который обязывает проводить такую экспертизу до начала любых работ на территории памятника или ансамбля: землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных. То есть всех тех, которые могут повлиять прямо или косвенно на исторический памятник из реестра, на выявленный объект культурного наследия либо на объект, обладающий нужными признаками.

Сами экспертизы, по проекту петербургских чиновников, публиковать в интернете не нужно, так что они убирают этот пункт из документа.

Также КГИОП считает правильным стереть из закона фразу о том, что экспертиза является основанием для принятия решения о возможности проведения работ. В предложенных поправках воссоздание и сохранение памятников чиновники заменили на некую «регенерацию историко-градостроительной среды».

Добавим, существующий закон запрещает любое капитальное строительство на территории объекта культурного наследия или ансамбля. Но КГИОП предлагает разрешить капстроительство сооружений инженерно-технического обеспечения, если они нужны для водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления.

Кроме того, предлагается разрешить устанавливать в исторических зданиях лифты, эскалаторы, а также допустить такое капстроительство, которое нужно для «обеспечения безопасности объектов культурного наследия».

Сейчас закон разрешает вести на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места только такую «хозяйственную деятельность», которая не противоречит требованиям сохранности объекта и позволяет ему функционировать в современных условиях.

КГИОП же предлагает разрешить профильным чиновникам из федеральных органов охраны самим определять, какие работы можно вести на территории памятника или ансамбля, через собственные нормативные акты.

Ремонт памятников чиновники хотят разделить на «капитальный» и «текущий», причем последний можно будет проводить без согласования проекта, экспертиз, авторского надзора и приемки работ самим КГИОПом.

Кроме того, законопроект предполагает отмену выдачи собственникам паспорта объекта культурного наследия.

КГИОП предлагает изменять сведения об историческом объекте только с помощью историко-культурной экспертизы, а также установить требование приемки работ не собственником здания, а органом охраны объектов культурного наследия.

Отметим, документ появился на сайте Смольного 30 апреля, накануне длительных майских праздников, где предусмотрено всего три рабочих дня вплоть до 13 мая. Однако замечания на законопроект КГИОПа тоже разрешено подавать лишь до 13 мая.

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