Жильцов магнитогорской многоэтажки просят обращаться в прокуратуру

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:18 — REGNUM Жильцы частично обрушившегося в Магнитогорске дома могут обратиться в прокуратуру и заявить о случаях выставления им квитанций за услуги ЖКХ со штрафными начислениями за прошедшие месяцы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Граждане могут обратиться в прокуратуру Правобережного района Магнитогорска или в областную прокуратуру. Также у них есть возможность направить обращение через сайт надзорного ведомства.

«Прокуратура области призывает жителей д. 164 по ул. Карла Маркса в г. Магнитогорске обращаться в прокуратуру в случае необоснованного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в местных СМИ прошла информация о том, что жильцам пришли квитанции с начислениями пеней за предыдущие месяцы. Новости вызвали широкий резонанс. В мэрии заявили, что представители горадминистрации ещё в середине апреля провели с жильцами двухчасовое собрание, и тогда вопросов у граждан не осталось. Кроме того, мэр ежедневно принимает жильцов этого дома. Записаться на приём они могут по телефону.

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