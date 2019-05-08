С жильцов обрушившейся в Магнитогорске многоэтажки требуют пени?

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:56 — REGNUM Жители частично обрушившегося в Магнитогорске дома на проспекте Карла Маркса. 164 жалуются на то, что им выставили счета, в том числе за капитальный ремонт, и пени. Об этом пишут местные СМИ.

Информацию распространил портал Снег.tv.

В мэрии Магнитогорска журналистам пояснили, что в середине апреля прошло собрание с участием жильцов дома. Представители мэрии общались с людьми два часа, и после этого вопросов у граждан не осталось.

В мэрии также добавили, что с 1 апреля граждане начали возвращаться в свои квартиры, а затем получили и первые квитанции. При этом лифты работают, а все энергоресурсы полностью поступают.

«За последнее время по вопросу начисления платежей за коммунальные услуги обращений ни в администрацию города, ни в управляющую компанию не поступало», — отметили в мэрии.

Также чиновники добавили, что глава Магнитогорска Сергей Бердников ежедневно принимает жильцов дома. А на каждом подъезде размещены объявления с актуальной информацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря произошёл взрыв. После этого рухнул седьмой подъезд. Погибли 39 человек.

Затем были разобраны восьмой подъезд и остатки седьмого. Остальные десять подъездов десятиэтажки экспертиза признала пригодными для проживания.

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