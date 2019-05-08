Лондон, Великобритания, 8 мая 2019, 17:26 — REGNUM
Экспертиза показала наличие наркотиков и алкоголя в крови скончавшегося в марте солиста The Prodigy Кита Флинта. Об этом 8 мая сообщает газета The Guardian.
По информации издания, в крови музыканта на момент смерти содержалось «не установленное количество кокаина, кодеина и алкоголя».
В то же время эксперты не нашли серьёзных доказательств, которые подтверждали бы версию о самоубийстве Флинта, сообщает «Би-би-си».
Как было объявлено на слушаниях в коронерском суде Эссекса, причиной смерти музыканта стало удушье, однако при каких обстоятельствах это произошло, следствию так и не удалось установить.
Как передавало ИА REGNUM, 49-летний фронтмен The Prodigy был найден мёртвым 4 марта в своём доме в Данмоу в графстве Эссекс в Великобритании. В полиции предварительно заявили, что смерть музыканта имела естественный характер. Между тем участники группы позднее сообщили, что Флинт покончил жизнь самоубийством.
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