Дань памяти: в Твери в колонны «Бессмертного полка» встанут десятки тысяч

Тверь, , 17:13 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» станет одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области — 9 Мая регион уже традиционно присоединится к акции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка». Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В Твери шествие пройдет уже в пятый раз: от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. Колонны двинутся в 15:00, как и прежде, все желающие смогут пронести по центру города портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию шествия «Бессмертного полка» в Твери можно будет посмотреть на телеканале «Тверской проспект — Регион», а также на сайтах ряда тверских СМИ и сайте правительства Тверской области, страницах правительства Тверской области в социальных сетях.

Шествия «Бессмертного полка» будут организованы и в других муниципалитетах. А 200 жителей Ржева в этом году представят Тверскую область на «Бессмертном полку» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. В настоящее время движение по сохранению памяти о поколении героев Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран.

9 Мая 2018 года в шествии «Бессмертного полка» в Твери приняли участи более 33 тысяч человек. Губернатор Игорь Руденя нёс портрет своего деда, Михаила Михайловича Рудени.