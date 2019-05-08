Жуков, Калужская область, , 17:02 — REGNUM

Аллею Героев торжественно открыли в городе воинской доблести Жукове Калужской области 8 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, с инициативой об увековечивании памяти уроженцев Жуковской земли, удостоенных звания Героя Советского Союза, выступили жители района. При поддержке Российского военно-исторического общества, руководства калужского региона и муниципального образования эта идея воплотилась в жизнь.

В Калужской области появилась Аллея Героев-уроженцев Жуковского района Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Аллея Героев расположена у памятника полководца, четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. На аллее установлены бронзовые бюсты девяти земляков, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и Полного Кавалера Ордена Славы.

В качестве почётного гостя на открытие Аллеи Героев была приглашена дочь Героя Советского Союза, летчика, уроженца деренви Сережино, командира эскадрильи 8-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии капитана Николая Васильевича Пысина — Татьяна Новикова.

Открытие Аллеи Героев является данью уважения и преклонения перед ратными подвигами уроженцев Жуковского района, подчеркнул на митинге заместитель губернатора области Василий Быкадоров.

«Все меньше остается среди нас непосредственных участников и свидетелей тех событий. О тех страшных днях нам, ныне живущим, напоминают многочисленные воинские захоронения и обелиски, памятники героям-победителям. Каждое такое напоминание — это отстаивание наших святынь и ценностей. Наш долг — бережно хранить и передавать из поколения в поколение летопись подвига родной страны, свято чтить память ее защитников», — сказал Василий Быкадоров.

В память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны, на церемонии была объявлена минута молчания. В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к бюстам, установленным на «Аллее героев». Бюсты изготовлены скульптором Денисом Стритовичем.