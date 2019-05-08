В Мурманске может появиться проспект Победы

Мурманск, , 17:00 — REGNUM Ветераны Мурманска предложили на встрече с врио губернатора Андреем Чибисом назвать одну из улиц города проспектом Победы Об этом глава региона сообщил на своей странице ВКонтакте.

Андрей Чибис пообещал вынести вопрос на общественное обсуждение.

«Обсудим это предложение с горожанами», — написал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение мурманчан отказаться в День Победы от авиашоу в связи с шереметьевской трагедией поддержки в правительстве не получило — после обсуждения вопроса с ветеранами программу праздника решили не менять.