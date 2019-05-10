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Дети Суворова: чему учит военное училище

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Анны Плюсниной о жизни маленьких защитников Отечества — воспитанников Суворовского военного училища

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Дети Суворова: чему учит военное училище
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны

Анна Плюснина, 10 мая 2019, 15:16 — REGNUM  

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище обучаются мальчики с 12 до 17 лет. Ребята живут на территории училища, изучают школьную программу и основы военной подготовки. Это учебное заведение за период своего 64-летнего существования выпустило более 13 тысяч воспитанников.

Существует стереотип, что отдать ребенка учится в систему военного образования значит лишить его детства. И действительно, жизнь тут непростая. В условиях военной дисциплины приходится приучать себя к самоконтролю и порядку. Ребята редко видят родителей, почти всё время уделяют учебным занятиям, физической и военной подготовке. У них мало личных вещей, ограничен доступ к мобильному телефону и современным гаджетам. Это сложно и тяжело с непривычки. Но со временем дети приспосабливаются, становясь частью большой суворовской семьи.

Проходя период взросления в стенах училища, они преодолевают трудности, ищут друзей, а еще балуются, занимаются творчеством, мечтают о военной карьере и боевых подвигах.

«Я сам на сайте увидел и поступил в училище. Хочу стать военным. Военным медиком хочу быть, спасать жизни людей», — Левин Степан, 13 лет.

«Больше всего нравится в училище друзья. Они у меня появились не сразу, после 3-го курса, но зато настоящие. Тяжелое — это то, что тебя все время контролируют, заставляют что-то делать, хоть ты этого и не хочешь… но это помогает потом в жизни, воспитывает трудолюбие», — Дерменжи Арнольд, 16 лет.

«Зная себя, может, в школе я бы сам не заставил себя учиться. А тут учителя стараются всё объяснить, а если ты не понимаешь, начинают заново», — Терещенко Даниил, 15 лет.

«Много всего интересного и смешного происходит. В первые дни мы закидывали тапочки на шкаф, самолетики. Ругали, конечно, за это. Тяжело, что мало видимся с родителями, еще учеба, тут этому большое внимание уделяется. Когда мы пришли в училище, сразу надо было учиться ходить строевым шагом, сначала не очень получалось, но сейчас гораздо лучше выходит… Я стараюсь, хочу пройти на параде по Дворцовой площади, когда буду на старших курсах», — Ковалев Михаил, 12 лет.

Я несколько лет фотографировала жизнь маленьких воинов. Через призму детского восприятия суворовское училище стало для меня неким волшебным местом, где дети играют в жизнь взрослых военных. Ребята живут в собственном мире и пространстве, оторванном от реальности. У них свои правила, свои развлечения, радости и разочарования, своя семья и свое особое детство.

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В первые годы его существования воспитанниками СПб СВУ были сироты
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В первые годы его существования воспитанниками СПб СВУ были сироты

В первые годы его существования воспитанниками СПб СВУ были сироты. Сейчас здесь учатся дети из семей разного социального уровня. У многих родители — военные, у некоторых — гражданские, а у кого-то их вовсе нет. Поступив в училище, все дети попадают в одинаковые условия.

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В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое

В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое. Одежду, обувь, сумки и учебники они получают в училище. Чтобы не перепутать вещи, их подписывают. Каждому мальчику выдается две формы одежды: повседневная и парадная.

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Анна Плюснина © ИА REGNUM
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В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое

Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их. Многие ребята, не готовые к такому повороту, сильно огорчаются. Зато к старшим курсам у них появляется больше возможностей отличиться стрижкой среди сверстников.

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Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их

Самое главное событие для детей, которые только что переступили порог нового дома, это первое сентября. На плацу, в торжественной атмосфере они произносят клятвенное обещание суворовца. Главное при этом не забыть слова на нервной почве.

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Самое главное событие для детей, которые только что переступили порог нового дома, это первое сентября
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Самое главное событие для детей, которые только что переступили порог нового дома, это первое сентября

Кроме учебных занятий, мальчики занимаются в сфере дополнительного образования. Каждый может выбрать то, что ему по душе. Больше всего их привлекают судо‑ и авиамоделирование, робототехника и стрельба. Но также можно найти творческие натуры: танцоров, певцов и музыкантов.

Один из любимых предметов суворовцев младших курсов — это рисование. Детей порой бывает трудно увести с этих уроков.

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Больше всего их привлекают судо‑ и авиамоделирование, робототехника и стрельба
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Больше всего их привлекают судо‑ и авиамоделирование, робототехника и стрельба
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Кроме учебных занятий мальчики, занимаются в сфере дополнительного образования
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Кроме учебных занятий мальчики, занимаются в сфере дополнительного образования

Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой: гладить, подшивать, чистить. На младших курсах даже проводятся соревнования: кто быстрее сможет подшить свою форму. В училище очень следят за чистотой одежды. Каждые полгода и перед ответственными мероприятиями проводится смотр парадной формы. Ни одна ниточка не должна торчать. Бывает, дети так пачкают форму, что перед ответственным мероприятием приходится закупать для всех новую.

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Кроме учебных занятий, мальчики занимаются в сфере дополнительного образования
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Кроме учебных занятий, мальчики занимаются в сфере дополнительного образования
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Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой
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Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой: гладить, подшивать, чистить
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой: гладить, подшивать, чистить

Важной частью обучения является строевая подготовка. Особое внимание уделяется ей на старших курсах, когда начинается подготовка к параду Победы на Дворцовой площади. В это время в любую погоду суворовцы усердно маршируют на плацу, стараясь безошибочно выполнить каждое движение.

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Важной частью обучения является строевая подготовка
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Важной частью обучения является строевая подготовка
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Важной частью обучения является строевая подготовка
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Важной частью обучения является строевая подготовка

В век развитых социальных сетей суворовцам запрещено пользоваться телефонами. Конечно, старшие курсы всё же находят время заглянуть в сеть, выставить новые фотографии и написать сообщение своим поклонницам.

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Форма молодых суворовцев
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Форма молодых суворовцев
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В век развитых социальных сетей суворовцам запрещено пользоваться телефонами
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В век развитых социальных сетей суворовцам запрещено пользоваться телефонами

Предположительно, самое интересное в жизни суворовцев наступает после отбоя…

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Самое интересное в жизни суворовцев наступает после отбоя
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Самое интересное в жизни суворовцев наступает после отбоя

Ребята не только много учатся, но и занимаются спортом, участвуют в общественной работе, готовят концерты, убирают территорию училища. Часто у них не остается времени как следует отдохнуть, и поспать во время суворовского бала — это выход из сложившейся ситуации.

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Часто у ребят не остается времени как следует отдохнуть
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Часто у ребят не остается времени как следует отдохнуть

Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга. Это удается не каждому, но если дружба завязалась, она может длиться очень долго и после окончания училища. Не зря существует понятие — суворовское братство. Все выпускники суворовского училища как знак памяти и уважения носят с собой суворовский погон.

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Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга
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Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга

Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь. Часто снега выпадает так много, что рабочие не успевают его убрать с территории. Этим занимаются суворовцы и воспитатели. Первокурсники поначалу рвутся убирать снег, но позже становится ясно, что веселья в этом невеселом занятии не так много.

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Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь
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Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь

На авиамоделировании мальчики своими руками изготавливают простейшие модели самолетов и учатся правильно их запускать.

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На авиамоделировании мальчики своими руками изготавливают простейшие модели самолетов и учатся правильно их запускать
Анна Плюснина © ИА REGNUM
На авиамоделировании мальчики своими руками изготавливают простейшие модели самолетов и учатся правильно их запускать

Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца. С одной стороны — стремление выйти за стены училища, пойти дальше самостоятельным путем. С другой стороны — училище уже стало семьей. Потому на этом празднике мальчишкам не сдержать слез.

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Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца
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Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца
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Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца

Многие выпускники суворовского училища погибли при исполнении воинского долга. Суворовцы особым образом чтят память погибших военных. Жизнь двадцати одного выпускника оборвалась в Афганистане, тринадцать офицеров не вернулись с чеченской войны. Семь участников боевых действий были удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Каждый год в училище проводится акция — «День памяти Героев-выпускников». В училище приезжают родители погибших героев, они делятся с ребятами сокровенными воспоминаниями, на учебных курсах проводятся тематические вечера. Каждый воспитанник знает историю подвига суворовца-выпускника.

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Суворовцы особым образом чтят память погибших военных
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Суворовцы особым образом чтят память погибших военных
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Многие выпускники суворовского училища погибли при исполнении воинского долга
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Многие выпускники суворовского училища погибли при исполнении воинского долга

Одна из сложностей, с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей — это разлука с родными. Суворовцы имеют право убывать в увольнение раз в месяц. За хорошую учебу, успехи в различной деятельности их отпускают чаще. В подростковом возрасте у многих детей возникают проблемы в общении с родными. Но поскольку суворовцы видят их редко, они ценят время, проведенное с родителями. На праздничных концертах ребята читают стихи и посвящают песни мамам.

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Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными
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Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными

На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь. В течение месяца они учатся стрелять, рыть окопы и метать гранаты. Ребята ждут этого с первых курсов.

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На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь
Анна Плюснина © ИА REGNUM
На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь
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На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь
Анна Плюснина © ИА REGNUM
На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь
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На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь
Анна Плюснина © ИА REGNUM
На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь

В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны. Там они посещают и приводят в порядок мемориалы, могилы солдат. Иногда проводят раскопки и отыскивают предметы, оставшиеся на полях сражений.

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В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
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Иногда ребята проводят раскопки и отыскивают предметы, оставшиеся на полях сражений
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Иногда ребята проводят раскопки и отыскивают предметы, оставшиеся на полях сражений

Когда спрашиваешь ребят о будущем, многие теряются. Есть ребята, которые понимают, что военная профессия — не их предназначение, и уходят в обычную школу, так и не закончив учебу в училище. А те, кто доходит до конца, в большинстве своем хотят стать артиллеристами, военными инженерами, врачами и летчиками.

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В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
37
В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
Анна Плюснина © ИА REGNUM
В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны
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Когда спрашиваешь ребят о будущем, многие теряются
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Когда спрашиваешь ребят о будущем, многие теряются

«Вообще я хочу быть военным, заработать много денег, а потом исполнить мечту… Отдать эти деньги родителям, в благодарность за то, что они меня терпели столько времени», — Дерменжи Арнольд 16 лет.

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Основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя

Как мне кажется, основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя. Понимание того, что многое в жизни трудно и тяжело, порой несправедливо. Не смотря на это, нужно находить в себе силы идти вперед, ведь только тогда ты чего-то достигнешь.

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Основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя
Анна Плюснина © ИА REGNUM
Основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя

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regnum author Анна Плюснина
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