Тюмень, Тюменская область, , 16:56 — REGNUM

В Тюмени директор фирмы и шестеро её коллег подозреваются в незаконной легализации более 1,2 тыс. иностранцев. Речь идёт о продлении срока пребывания в России через фиктивные трудовые договоры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всего с марта 2017 года по ноябрь 2018 года таким способом было легализовано пребывание более 1,2 тыс. граждан из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Тюменская прокуратура утвердила по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, организованной группой») обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд областной столицы для рассмотрения по существу.