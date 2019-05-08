В калужском Кирове состоялся велопробег, приуроченный ко Дню Победы

Киров, Калужская область, , 16:37 — REGNUM Велопробег, приуроченный ко Дню Победы, состоялся в городе Кирове (Калужская область) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, участниками праздничного велопробега стали 350 человек. Дистанция пробега — десять километров.

Поздравляя участников мероприятия с наступающим Днем Победы, начальник УГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов отметил, что велопробег традиционно проходит в Кирове накануне 9 мая.

«Весенний велопробег — еще одна возможность сказать, что потомки поколения победителей помнят и чтут память воинов Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни обеспечили всем гражданам нашей великой страны мирное небо над головой», — подчеркнул главный Госавтоинспектор области.

По словам Алексея Холопова, велопробег — это и пропаганда безопасного поведения на дороге.

«Я рад видеть, что с каждым годом наши ряды пополняются, а это значит, что интерес к безопасности дорожного движения проявляют все больше и больше молодых людей» — сказал он.

Участники велопробега в деревне Покров Кировского района возложили цветы к стеле, установленной в память безымянных солдат, погибших здесь в годы Великой Отечественной Войны, и к братской могиле.

Организаторами велопробега выступили УМВД России по Калужской области и администрация муниципального образования «Город Киров и Кировский район».