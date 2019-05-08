Замначальника липецкого УФСИН за взятку отправится в колонию на 5 лет

Липецк, , 16:25 — REGNUM Бывшую заместительницу начальника регионального УФСИН по Липецкой области признали виновной в превышении должностных полномочий, посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в получении взятки. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, её приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей.

Женщина в 2016 году получила взятку от директора ООО «Усманский завод растительных масел» — 1,5 млн рублей ‑ и передала её своему начальнику. За это с компанией были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла в исправительные учреждения. Стоимость контракта составила более 35 млн рублей. Позже с этим же поставщиком без проведения торгов заключили очередной государственный контракт на закупку тысячи тонн растительного масла на сумму почти 65 млн рублей. При этом фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей.

Также следователи доказали, что чиновница получила взятку в сумме 84 тысячи рублей за содействие транспортной компании.

С целью возмещения ущерба, причинённого государству действиями подсудимой, на её имущество стоимостью более семи миллионов рублей был наложен арест. Она признала вину ещё на стадии предварительного следствия и заключила досудебное соглашение. Приговором суда ей было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в сумме 1,5 млн рублей.

Бывший начальник регионального УФСИН находится под домашним арестом, расследование его уголовного дела продолжается. Его подозревают получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном с использованием своего служебного положения, а также в покушении на мошенничество в сфере страхования.