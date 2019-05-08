На «Бессмертный полк» в Подмосковье сгоняют по принуждению?

Истра, Московская область, , 17:57 — REGNUM В Истринском городском округе Московской области участие в местной акции «Бессмертный полк» оказалось принудительным для учеников. Информация об этом поступила в редакцию ИА REGNUM.

«В Истринском округе школьников принудительно согнали на «Бессмертный полк», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник. По его словам, речь идёт о местной акции памяти.

Чтобы проверить данные сведения, корреспондент ИА REGNUM обратился в администрацию Истринского городского округа, однако пояснений получить не удалось. Собеседник из администрации ответил, что комментарий может предоставить только начальник управления образования, который в момент звонка отсутствовал на рабочем месте.

В правительстве Московской области перенаправили на пресс-службу министерства образования Подмосковья, где никто не взял трубку. Не удалось получить информацию о ситуации в Истринском округе и по горячей линии «Бессмертного полка».

Педагоги не имеют права принудительно отправлять учеников на подобные мероприятия, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование», член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин. Если учителя считают нужным приобщить детей к акции, они могут вести разъяснительную работу в программе военно-патриотического воспитания или предусмотреть специальные часы в программе обучения истории, чтобы призвать учеников к участию вместе со своей семьёй или классом.

«Здесь недопустимо давление, указания, менторский тон, принудительный порядок. Если данная информация подтвердится и такие вещи будут происходить, с виновными нужно разбираться — это ненормально. Люди, кто перегибает палку в этом отношении, приносят больше зла», — заявил Виктор Панин.

Он также отметил, что «Бессмертный полк» — это народно-патриотическая добровольная акция, где каждый имеет право и возможность высказать свое отношение к Великой Отечественной войне, показать, что он помнит подвиг отцов, дедов и прадедов, и таким образом поддержать всех ветеранов, которые ещё живы.

«Если учитель не смог вызвать желания у ученика прийти добровольно на эту акцию, он плохой учитель, на мой взгляд. Не смог суть объяснить, вызвать чувства в ответ», — отметил Панин.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (95%) одобряет проведение акции «Бессмертный полк». По данным ВЦИОМ, прежде всего акция вызывает гордость за страну, за своих отцов и дедов. Об этом заявили 42% опрошенных.

Сложно понять логику, когда при таком отношении общественности кто-то использует меры принуждения, способные лишь оттолкнуть людей и спровоцировать у них негативное отношение к акции.

Читайте ранее в этом сюжете: Акцию «Бессмертный полк» одобряет подавляющее число граждан РФ