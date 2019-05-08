Молодое поколение бережно хранит память о войне – Игорь Руденя

Тверь, , 16:14 — REGNUM Торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, состоялась 8 мая в Тверском областном Доме народного творчества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Лучшие фильмы показали на большом экране. Конкурс был организован по поручению губернатора Игоря Рудени.

«Чем больше времени отделяет нас от огненных сороковых годов прошлого века, тем больше мы понимаем необходимость сохранения памяти о величайшей победе в истории нашей страны. Фестиваль «Мы нашей памяти верны» — это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит эту память. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история тверского края, ваших семей, родных и близких людей, чьи судьбы были опалены войной», — говорится в приветствии от имени Игоря Рудени, направленном участникам фестиваля.

В жюри вошли сценарист, кандидат искусствоведения Виктор Бабковский, директор тверской видеостудии «Акценты» Андрей Ульянов, председатель городского совета ветеранов войны и труда, генерал-майор авиации Генрих Левкович, директор Тверского областного Дома народного творчества Елена Марина. Всего на конкурс было представлено 20 фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля начинающие кинематографисты встретились с Владимиром Лапатухиным, председателем Совета бывших воспитанников детских домов и сынов полка военных лет.

Лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» стала картина «Память сердца», созданное видеостудией «Орион» школы №10 города Бологое. Работа «Письмо с фронта» образцовой детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка одержала победу в номинации «Лучший игровой фильм», а приз зрительских симпатий присуждён фильму «Первый снег» этой же студии. В номинации «Лучшая операторская работа» лидером стал фильм «Маленькая тайна пионерского лагеря» видеостудии «Кино-Отрок» Медновской санаторной школы-интерната (Калининский район). Приз в номинации «Лучшая сценарная работа» вручён за фильм «Мой герой Григорий Ворожейкин» телестудии «Импульс» школы №3 Нелидово. Лауреат в номинации «Лучшая режиссерская работа» — фильм «Сосед» видеостудии Тверского суворовского военного училища.