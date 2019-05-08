В Литве суд назначил 50 суток ареста разбившему доску нацистскому пособнику

Вильнюс, , 16:12 — REGNUM 8 мая Вильнюсский участковый суд приговорил кандидата в депутаты Европарламента Станиславаса Томаса к 50 суткам ареста и 2200 евро возмещения ущерба за уничтожение памятной доски нацистского коллаборциониста Йонаса Норейки, известного как «генерал Ветра». Об этом сообщает издание delfi.lt.

Томас был осуждён за «нарушение общественного порядка и надругательство над памятным местом». Судья Инга Штуопене заявила, что действия Томаса «были наглым вандализмом», и он «продемонстрировал неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок». Также был конфискован молот, которым Томас разбил доску.

Прокуратура требовала оштрафовать Томаса на 30 000 евро.

Как сообщалось ранее, известный литовский адвокат, профессор Вильнюсского университета, доктор права Сорбонны Станиславас Томас разбил памятную доску в честь нацистского преступника, висящую на фасаде библиотеки Академии наук Литвы имени Врублевскиса. Свои действия он транслировал в социальной сети Фейсбук, после чего сам вызвал полицию. Через десять дней доска была восстановлена.