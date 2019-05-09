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День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Исаевич Малков родился в январе 1924 года в Могилевской области. Войну встретил на трудовом фронте. Вскоре он с матерью и сестрой Соней уехал в эвакуацию в Киров. Это была первая разлука с отцом, который остался работать в Москве. Отца на фронт не брали из-за возраста. В Кирове мама и сестра работали на заводе, а сам Александр был зачислен в Львовское военное пехотное училище. По окончании учебы сдал экзамены и получил звание лейтенанта. В феврале 1943 года был оправлен на фронт. Александр пал на поле боя в 19 лет.