Врио липецкого губернатора поздравил ветеранов с Днём Победы

Липецк, , 16:08 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 8 мая встретился с ветеранами Великой отечественной войны. На встрече присутствовали семь участников Великой Отечественной войны: Андрей Самсонов, Евдокия Зубенко, Иван Заварзин, Николай Кудинов, Николай Кукишев, Иван Галкин, Петр Янов. Они защищали Москву, форсировали Днепр, обороняли Сталинград, освобождали блокадный Ленинград.

«Мы встречаем праздник со слезами на глазах. Вы пережили ужасы страшной войны. Огромное вам спасибо за проявленный героизм», — поприветствовал ветеранов Игорь Артамонов.

Ветераны делились воспоминаниями о нелегком военном времени, рассказывали истории из жизни. Андрей Самсонов прочитал стихотворение Екатерины Свиницкой «На тротуаре белый хлеб лежит…». Ветераны обсудили с Игорем Артамоновым вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

«Ветераны рассказали сегодня, что в школьной программе на изучение истории Великой Отечественной войны отводится недостаточно времени. Необходимо готовить предложение по увеличению количества часов. Наша задача — сделать так, чтобы молодое поколение помнило о героическом подвиге своего народа,» — заявил Игорь Артамонов.

Врио главы региона рассказал, как отмечают День Победы в его семье, и о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Отцу Игоря Артамонова было 14 лет, когда началась война. Он назвал другую дату рождения, чтобы его взяли на фронт. Воевали и трое дядей Игоря Артамонова.

«В День Победы в семье мы всегда их вспоминаем, они были сержантами, рядовыми и все вернулись с фронта домой. День Победы — это День памяти, День славы», — сказал Игорь Артамонов. Руководитель области поздравил ветеранов с праздником, пожелал им крепкого здоровья. В завершении участникам встречи подарили сувениры — памятные коллажи и с изображением боевого пути каждого.