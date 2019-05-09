«Наша жизнь имеет только одну цель — вперёд!» Радио REGNUM

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В январе 1942 года Хелена Кульман ушла в Красную Армию бойцом медсанбата 7-й эстонской стрелковой дивизии. Позднее была направлена в Ленинград и под именем Линды Туллиман прошла обучение в разведшколе. Затем была десантирована в тыл противника в районе города Тарту.

2 января 1943 года советская разведчица была арестована на хуторе Ояэрэ Выруского района, где проживали её сестра с мужем. Вместе с ней были арестованы все её родственники. Хелена Кульман была отправлена в распоряжение политической полиции города Выру, а 4 января 1943 года передана внешней сыскной полиции в Пскове как советская разведчица. 6 марта 1943 года была расстреляна фашистом из организации «Омакайтсе».