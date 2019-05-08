Новозеландский стрелок в Латвии «изучал военную историю»

Рига, , 16:04 — REGNUM В расследовании дела о расстреле в новозеландском Крайстчестере задействованы правоохранительные органы тех стран, которые посещал «стрелок» Брентон Тарант. В числе прочих он посещал Латвию.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии уже выяснила все места, которые посетил Тарант во время своего пребывания в стране. По существующей версии он изучал в Латвии военную историю.

«На данный момент мы не можем говорить наверняка, однако первоначальная информация говорит о том, что он усиленно интересовался военной историей. Латвия является хорошим для этого местом, учитывая наше историческое наследие», — заявил изданию «Голос Балтии» заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус.

В числе прочих «стрелок» посетил город Салдус, где он переночевал в гостинице «Demians». Как сообщил владелец гостиницы, сотрудники СГБ уже допросили всех его работников, больше ничего ему неизвестно.

15 марта 2019 года в городе Крайстчестер в Новой Зеландии произошёл массовый расстрел в двух мечетях. Погибло 50 человек, ещё 48 были ранены. Хотя расстрел произошёл почти одновременно в двух местах в пяти километрах друг от друга, и вначале говорилось о нескольких стрелках, позже власти заявили, что действовал одиночка. Это был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Во время расстрела он вёл прямую трансляцию в Facebook.

Незадолго перед терактом Таррант разместил в соцсетях видеозапись с латвийского Праздника песни и танца, прокомментировав её текстом «Это то, что они хотят уничтожить». По всей видимости, под «они» имелись в виду мусульмане.