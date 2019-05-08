Оружейная столица России на 2 тыс. «квадратах»: новый парк в Туле

Тула, , 15:53 — REGNUM Аналог подмосковной Кубинки с тульским отливом. Спустя полтора года строительства, Тула получила свою зону для семейного отдыха, конгрессно-выставочную площадку и проект, который позволит реализовать военно-патриотический потенциал города на полную.

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С утра в парк прибыли юнармейцы, десантники, рота почетного караула. Все экспозиции встречали гостей и посетителей в «полной боевой готовности». Также в тульский парк «Патриот» приехали игроки футбольного клуба «Арсенал», которые провели мастер-класс. Новую зону можно пройти как самостоятельно, так и с гидом-экскурсоводом, который покажет и расскажет обо всех единицах техниках и о знаменитом танке Т-34. В парке «Тула-Патриот» на месте ориентируют волонтеры, курсирует бесплатный автобус.

На торжественное открытие тульский губернатор Алексей Дюмин прибыл вместе с заместителем министра обороны РФ Андреем Картаполовым.

«Абсолютно заслуженно и справедливо, что этот парк первым среди субъектов Российской Федерации открылся здесь, в городе-герое Туле и накануне великого праздника — Дня Победы. Здесь каждый сможет ознакомиться с выдающимися образцами оружия тульских предприятий, и что очень важно — просто прийти и отдохнуть вместе с семьей», — отметил замглавы оборонного ведомства.

Раскрыть тему оружейной столицы России

Инициатива парка «Патриот» в Туле принадлежит губернатору области Алексею Дюмину. Первый камень военно-патриотического проекта заложили в декабре 2017 года, а 8 мая 2019 года новая зона уже принимает первых гостей. Уже воплощенная в жизнь задумка, на первый взгляд, проста — поддержка ветеранов и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но эксперты отмечают, что в «Патриоте» заложены более глубокий смысл и цели.

«Парк должен стать точкой притяжения жителей, туляков, гостей города и региона в целом. В первую очередь, это развитие чувств патриотизма, семейных ценностей, уважения, гордости и любви к своей родине, ее истории, настоящему и, разумеется, будущему, — объясняет ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Сергей Ходос. — Также создатели постарались раскрыть тему и значение Тулы как участницы военной истории».

По словам эксперта, открытие столь масштабного военно-патриотического парка в регионе позволит укрепить имидж города как оружейной столицы и продемонстрировать широкой общественности и другим заинтересованным лицам наработки тульских оружейных заводов и значение в военно-промышленном комплексе.

«История тульских оружейников восходит к временам Петра I. Естественно, был тут и Никита Демидов [основатель династии тульских оружейников] и много других ключевых фигур, деятельность и жизнь которых отражена в проекте «Патриот», — добавил Ходос.

Сам комплекс раскинулся на площади более двух тысяч квадратных метров. В дальнейшем по проекту тульский «Патриот» расширится до реки Упы. Как отмечают специалисты, работа, проделанная при строительстве парка, учитывая, насколько сложная была выбрана территория, была значительной. Пришлось не только поднимать уровень грунта, но и отводить воду из болотистой местности на берегу реки. Ну и конечно, велик объем финансовых затрат, которые понес инвестор. Проект реализовывается за счет внебюджетных средств. Стоимость объекта не озвучивается, но известно, к примеру, что военно-патриотический парк в Кубинке [Одинцовский район Московской области], открывшийся в 2015 году, обошелся в 20 млрд рублей. Как ранее заявлял Алексей Дюмин, тульский проект предусматривает привлечение частных инвестиций и содействие Минобороны РФ.

Стоит отметить, что после сдачи объект перейдет на баланс регионального учреждения «Тульские парки». Сергей Ходос подчеркивает, что в дальнейшем к работе парка необходимо подходить креативно.

«В будущем вопрос наполнения и содержания творческой части будет лежать на государственном учреждении, — объясняет эксперт. — Уже есть задумки по поводу проведения международного фестиваля военного кино Юрия Озерова на площадке «Патриота». Необходимо, чтобы тематика была актуализирована. Замечательно, что в Туле есть музей оружия, но у него один функционал, а здесь можно и нужно воплощать в жизнь другие проекты».

Для удобства туляков и гостей

В парке смонтированы четыре тенто-мобильных укрытия, площадь каждого — более 1000 квадратов, конгресс-центр, коммуникации и дороги. В здании конгресс-центра размещены сменные экспозиции, залы для проведения семинаров, торжественных собраний и круглых столов. Рядом — кафе.

Первое тенто-мобильное укрытие предназначено для организации временных выставок. На открытии тулякам и гостям города показали выставку «История тульского края» — самые яркие моменты истории региона с применением интерактивных технологий.

Во втором «ангаре» размещена выставка «Военная техника: история и современность». Выставка из двух частей: образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и экспозиция современной техники от предприятий тульского оборонно-промышленного комплекса. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрея Журавлева, на выставке будут функционировать три симулятора виртуальной реальности: автомобиль, самолет и космический корабль.

Третий тент размещает «Музей ретро автомобилей». Коллекцию собирают из авто частных коллекций и реставрационных мастерских. Посетители увидят 30 автомобилей и мотоциклов.

Четвертое тенто-мобильное укрытие предназначено для движения — это «Центр военно-тактических игр». Штурмовая полоса препятствий для проведения занятий по комплексу ГТО, площадка для проведения соревнований по спортивному лазертагу и спортивно-тактическим играм. Также в тульском «Патриоте» должны обустроить площадку с окопами и дотами, места для занятий спортом и игровые зоны.

Сегодня с инвесторами прорабатывается возможность создания на территории парка стрелкового комплекса в рамках второй очереди строительства. Губернатор обратил внимание на необходимость рачительного использования привлеченных средств. Алексей Дюмин предложил совместно с министерством культуры проработать вопрос наполнения парка мероприятиями для всей семьи, в том числе в рамках Года театра.

«Для нас парк — это центр не только военно-патриотического воспитания, но и, главное, семейного досуга. Наша задача — сделать его точкой притяжения для людей всех возрастов, — сказал глава Тульской области. — Парк «Патриот-Тула» — важный объект для города и всего региона. Нужно сделать все, чтобы он оправдал ожидания жителей, чтобы люди могли приезжать сюда целыми семьями и хорошо проводить время.

Эксперт «Института региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов отмечает, что в Туле культурой изобретения и создания оружия пронизана вся жизнь.

«Это отражено и в гимне города, и в названиях улиц, и в современных оружейных предприятиях. Поэтому идея создания первого регионального парка «Патриот» в России, целью которого будет воспитание патриотизма, гордости за страну и ее армию, витала в воздухе, — говорит эксперт. — Алексей Дюмин первым осознал потребность общества в подобном парке и, благодаря его усилиям, эта идея обрела конкретные очертания и реальное воплощение».

Еще один потенциал, который может воплотить Тула с помощью собственного военно-патриотического парка, — туристический. Объект может помочь области в сфере, которая в последние годы набирает обороты в регионе.

Еще одна позиция в федеральном центре

Открытие тульского парка «Патриот» стало громким событием для региона. Празднование 74-й годовщины в Великой Отечественной войне здесь продлится три дня. Концерты, анимационные программы, выступления заслуженных артистов России Яна Осина и Дениса Майданова, кубанского казачьего ансамбля «Кумовья», коллектива «Крылатая гвардия», артистов Тульской областной филармонии. Выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе с говорящим названием «Вежливые люди», раздача сувенирной продукции и представление различных образцов военной техники, к которым можно прикоснуться вживую, показы военных фильмов. В завершении каждого дня до 12 мая посетителей ждет шоу зенитных прожекторов.

«Появление такого знакового объекта будет способствовать повышению социальной, спортивной и туристической привлекательности нашего региона, играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — подытожил заместитель губернатора, правительственный куратор «Патриота» Сергей Егоров.

Несмотря на то, что основной целью тульского военно-патриотического парка «Патриот» остается воспитание населения области, приятным бонусом для региона станет его очередное позиционирование в федеральном центре.

«Алексей Дюмин, в имидже которого удачно сочетаются характеристики военного и управленца, широко известен своими инициативами — возродить за три месяца Суворовское училище, воссоздать историческую набережную в Туле, решить «цыганский вопрос», поддержать создание движения «Юнармия». Строительство парка «Патриот-Тула» связано со стремлением губернатора использовать свои федеральные связи для широкомасштабного развития Тульской области, — считает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов. — Причем это не только вопросы экономики, инвестиций, но и прямое повышение качества жизни населения — через создание комфортной среды проживания, решение инфраструктурных проблем. Наверняка опыт Тулы в таких проектах будет использован другими регионами, поскольку это придает дополнительный импульс развитию образовательной, транспортной, туристической сферам».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что изначально парк «Патриот-Тула» не входил в программу Минобороны. Губернатор Алексей Дюмин нашел и заинтересовал частного инвестора, который согласился вложить собственные средства в строительства новой зоны отдыха и патриотизма. Этот момент в дальнейшем стал преимуществом при создании парка: решения принимались консолидированно, что избавило от множества бюрократических проволочек, которые замедлили строительство подобных парков в Кронштадте и Севастополе.

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