Жители римской окраины предложили мэру поселить цыган у себя дома

Рим, 8 мая 2019, 15:35 — REGNUM Жители римской окраины Казаль Бручадо вступили в конфликт с мэром города Вирджинией Раджи и посоветовали ей размещать цыган не в социальном центре на территории их района, а в собственном доме, передает Adnkronos в среду, 8 мая.
Как сообщалось ранее, жители этого района выступили против заселения 14 цыган в расположенный на их территории социальный центр. Ранее аналогичные протесты проходили еще в двух римских пригородах.
Власти Италии намерены расселять незаконные барачные лагеря, в которых живут многие цыгане, и переселять их в социальные центры, но сталкиваются с сопротивлением жителей, которых не устраивает, что выбран именно их район.
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