Калуга, Калужская область, , 15:33 — REGNUM

Митинг памяти состоялся в Калуге на мемориальном воинском кладбище 8 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в митинге приняли участие руководители города и области, ветераны, учащиеся, представители молодёжных и общественных организаций, горожане.

Митинг памяти в Калуге на мемориальном воинском кладбище Фото пресс-службы Городской думы Калуги

Выступающие подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях и героях великой войны, говорили об их самоотверженности в борьбе с беспощадным врагом. Завершилось мероприятие возложением цветов и венков к мемориалу.

Митинг памяти в Калуге на мемориальном воинском кладбище Фото пресс-службы Городской думы Калуги

«Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разорённые земли, голод и разруха. Но этой огромной ценой наш народ был спасён от ужасов фашизма, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Благодаря массовому героизму и самоотверженности наша армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!».

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с членами Молодёжной палаты при Городской думе возложили цветы к могилам ветеранов. Ранее захоронения были благоустроены калужской молодёжью.