Польский орёл со свастикой выставлен на аукцион

Варшава, , 15:32 — REGNUM Мюнхенский аукционный дом Hermann Historica выставил на продажу серебряное навершие знамени 1-го полка Стрелков Подхаляньских польской армии предвоенного периода. Об этом сообщает газета Rzecpospolita.

Навершие представляет собой орла без короны с поднятыми крыльями, сидящего на ящике с изображением лавровой ветви, свастики и цифры «1» — номера полка. Согласно описанию, навершие сделано из серебра, имеет высоту 33 см и весит 1380 грамм. Аукцион состоится 23 мая, лот находится в США.

1-й полк Стрелков Подхаляньских во время Первой мировой войны входил в состав 12-й пехотной дивизии армии Австро-Венгрии и воевал на итальянском фронте. Во время восстановления польского государства полк воевал против войск украинской Центральной рады, позже принял участие в советско-польской войне. В память об этих событиях на знамени полка были указаны названия городов Киева, Бреста, Гродно и Белостока.

Знамя с навершием было вручено полку 21 октября 1928 года в Новом Сонче тогдашним президентом Польши Игнатием Мостицким. В 1939 году во время отступления польской армии на юг знамя пропало в районе Львова.

Как заявил депутат парламента Польши Аркадиуш Мулярчик, об аукционе уже проинформированы министерство культуры и музей Войска Польского. Министерство собирается предпринять все возможные меры для остановки аукциона и возвращения полковой «святыни» в Польшу. Дело осложняется тем, что орёл находится в США.