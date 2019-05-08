Как студенты отметили в Екатеринбурге День радио: фоторепортаж

Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM В Екатеринбурге День радио традиционно отметился шествием студентов и выпускников радиотехнического факультета Уральского государственного технического университета (ныне — института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, ИРИТ-РтФ) к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Шествие прошло в 25-й раз и сопровождалось сигналами автомобилей и праздничными плакатами.

Напомним, День радио отмечался 7 мая. Вечером студенты и выпускники собрались возле главного учебного корпуса своего вуза. А затем началось шествие. Оно не оставило равнодушными ни прохожих, ни жителей домов, миом которых прошла весёлая шумная масса людей. Всего в шествии приняли участие порядка 1500 человек. Люди снимали их на фото и видео и делали селфи.

Основные мероприятия развернулись возле памятника Попову в одноимённом сквере. Студенты принесли к памятнику так называемую дань — старые компьютеры, радиоприёмники и другие электронные устройства.

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