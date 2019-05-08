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Как студенты отметили в Екатеринбурге День радио: фоторепортаж

Общество

От здания главного корпуса Уральского политеха до памятника Попову прошли примерно 1500 человек

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Как студенты отметили в Екатеринбурге День радио: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возле памятника Попову

Екатеринбург, 8 мая 2019, 15:43 — REGNUM  В Екатеринбурге День радио традиционно отметился шествием студентов и выпускников радиотехнического факультета Уральского государственного технического университета (ныне — института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, ИРИТ-РтФ) к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Шествие прошло в 25-й раз и сопровождалось сигналами автомобилей и праздничными плакатами.

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С музыкой, баннером и флагом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
С музыкой, баннером и флагом
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Здесь же и музыканты
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здесь же и музыканты
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Шествие
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Шествие
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Музыканты
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Музыканты
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Шествие
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Шествие

Напомним, День радио отмечался 7 мая. Вечером студенты и выпускники собрались возле главного учебного корпуса своего вуза. А затем началось шествие. Оно не оставило равнодушными ни прохожих, ни жителей домов, миом которых прошла весёлая шумная масса людей. Всего в шествии приняли участие порядка 1500 человек. Люди снимали их на фото и видео и делали селфи.

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Дань Попову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дань Попову
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Шествие
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Шествие
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Отдыхающий в сквере встречает колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Отдыхающий в сквере встречает колонну
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Участники шествия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники шествия
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Олег Гусев с флагом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Олег Гусев с флагом
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Приветствуют радийщиков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Приветствуют радийщиков
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Возле памятника Попову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возле памятника Попову

Основные мероприятия развернулись возле памятника Попову в одноимённом сквере. Студенты принесли к памятнику так называемую дань — старые компьютеры, радиоприёмники и другие электронные устройства.

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Зритель в толпе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Зритель в толпе
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В подхемном переходе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В подхемном переходе

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regnum author Алексей Колчин
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