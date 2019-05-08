75 регионов примут участие в финале «Российской студенческой весны»

Пермь, , 15:23 — REGNUM Национальный финал XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми с 14 по 19 мая, и объединит делегации из 75 субъектов России.

3000 участников представят около 1000 конкурсных работ, что почти на 20% больше, чем в 2018 году. «Российская студенческая весна» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Самыми многочисленными станут делегации из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края и Республики Татарстан. Тюменскую область представят 150 участников, ХМАО — 113 человек. От Пермского края за победу будут бороться 111 молодых талантов, а численность делегации Республики Татарстан — победителя прошлогодней «Студвесны» — 97 человек.

Всего финалисты фестиваля подали 905 конкурсных работ — это почти на 15% больше, чем в прошлом году. Свои творческие работы они представят в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

В направлении «Журналистика» было заявлено 95 работ, но итоговое количество будет примерно 2 раза больше — студентам-журналистам предстоит выполнить два конкурсных задания по итогам мастер-классов экспертов. Поэтому, несмотря на предварительное общее число заявленных номеров — 905, суммарно количество конкурсных работ во всех номинациях, которое предстоит оценить 39 членам жюри за 3 дня, превысит 1000.

«Каждый год ребятам удается все больше удивлять членов жюри своими яркими, красивыми и запоминающимися номерами. И делают они это профессионально. Все самое необычное, зажигательное и трогательное с региональных «Студвесен» всей России мы увидим на финале в Перми», — прокомментировал руководитель программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Руслан Кибешев.

Оценивать выступления участников будут 40 экспертов — известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели. В состав жюри вошли, в частности: обладательница премии Grammy певица Polina; артист балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава; главный режиссёр Театра «Русская песня» Максим Лахно; российская актриса театра и кино Анастасия Панина; ведущая «Первого канала» Дильбар Файзиева; чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по КВНу» Денис Дорохов, главный режиссёр Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов и другие, не менее известные персоны.

Членам жюри предстоит оценить 257 выступлений в «Музыкальном» направлении, 223 в «Танцевальном», 140 в «Театральном», 26 в «Региональной программе», 91 в «Оригинальном жанре» и 73 в направлении «Видео».

Фестиваль, который в этом году пройдет в Перми, является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия — страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают Правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнёром фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».