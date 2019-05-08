Память о Великой Отечественной войне укрепляет дружбу России и Словакии

Москва, , 15:23 — REGNUM Память о подвигах советских граждан в Великой Отечественной войне, которую хранят граждане Словакии, укрепляет отношения этой страны с РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

«Наша страна, наш народ понёс огромные потери для того, чтобы освободить мир от фашистской чумы. Мы, со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы отношения между нашими странами не только развивались, но и крепли… То, что в Словакии чтут память о наших дедах, о советском солдате и то, что это очень важно для граждан Словакии, конечно, не только не может нас не тронуть, это укрепляет наши отношения», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава парламента Словакии прибыл в Москву по приглашению Володина, чтобы принять участие в Параде Победы 9 мая в качестве почетного гостя. Спикер Госдумы поблагодарил Данко за визит и за желание участвовать в параде.

«Мы почтим память нашего солдата, тех, кто погиб защищая свою родину, тех, кто принес мир в Европу, защищая всех от фашизма, от истребления. И конечно, нам важно, чтобы рядом в этот день были наши коллеги, товарищи, а отношения наши (со Словакией) действительно развиваются настолько динамично, что сегодня мы можем говорить, что и наши друзья», — подчеркнул Володин.