Парк «Патриот» открылся в Туле

Тула, , 15:13 — REGNUM Торжественное открытие патриотического парка «Патриот — Тула» состоялось в Туле 8 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В открытии приняли участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Перед церемонией они в режиме видеосвязи доложили Сергею Шойгу об открытии парка. Алексей Дюмин поблагодарил министра за помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и военной техники.

«Этот проект — результат тесного сотрудничества министерства обороны и руководства региона в лице губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», — отметил Сергей Шойгу.

На церемонию открытия парка были приглашены ветераны войны, кадеты, суворовцы, юнармейцы. Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов передал губернатору Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года для размещения в конгресс-центре «Патриота».

Глава региона отметил, что на данный момент в строй введена первая очередь парка. В дальнейшем здесь будут появляться новые интересные объекты и экспозиции.

«Парк должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей. Уверен, здесь будет интересно всем — и молодежи, и людям старшего поколения», — сказал глава региона.

В рамках открытия парка «Патриот» состоялась церемония посвящения юных жителей региона в юнармейцы — именно в Туле были созданы первые в России юнармейские отряды. Сегодня в ряды Юнармии были приняты 84 школьника, а всего в движение вступили уже более 4500 юных жителей региона.

В ходе церемонии тульской молодежи был передан реестр Вечных огней Российской Федерации. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева отметила, что реестр переходит тулякам, потому что в 1957 году первый в стране Вечный огонь был зажжен именно в Тульской области — в рабочем поселке Первомайский Щекинского района.

Отметим, что в дни празднования Победы, с 8 по 12 мая, в тульском парке «Патриот» будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди». На открытой площадке парка выставлены образцы военной техники.